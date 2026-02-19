“No hay líneas de investigación”, Sheinbaum rompe el silencio sobre el exsecretario de Marina

Se reveló un audio de 19 minutos donde el contralmirante Guerrero Alcántar le expone la red de huachicol fiscal a Rafael Ojeda, ex secretario de Marina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista una investigación abierta contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por el delito de huachicol fiscal. Tras la difusión de un audio donde el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunciaba una red de corrupción en aduanas, la mandataria aclaró que la FGR mantiene abiertas líneas de investigación contra empresarios y marinos activos. Aquí los detalles sobre las detenciones pendientes y las extradiciones que vienen en camino.

¿Qué dijo la presidenta sobre la investigación?

“No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que continúe y a que de la información la fiscalía”. — Claudia Sheinbaum Pardo

Indicó que existen solicitudes de extradición por parte de Estados contra empresarios relacionados al envío de combustible a México sin pagar impuestos, incluyendo a la familia Jense.

“Son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que se puede, en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios”.

-“¿Son los Jense?“, se le cuestionó

-“Entre otros”, indicó Sheinbaum Pardo.

Inicia la vinculación a proceso de presuntos huachicoleros amparados por Semar. Ampliar

¿Qué avances hay sobre impuestos y cooperación internacional?

Así mismo mencionó que siguen las labores entre la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos para hacer la estimación de los impuestos que se intentaron evadir y que hasta el año pasado se contabilizó en 600 millones de pesos.

Con un “no”, la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que Estados Unidos no ha solicitado al gobierno mexicano información relacionada al huachicol y funcionarios del gobierno federal u otros.

