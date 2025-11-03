¿Por qué Perú anunció ruptura diplomática con México?

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció la ruptura diplomática con México, tras confirmar que nuestro país otorgó asilo político a la exprimera ministra Betsy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022.

El Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

El canciller expresó que recibió la noticia con sorpresa y con profundo pesar, por lo cual Lima decidió cortar las relaciones.

Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos de Perú, el gobierno peruano decidió en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”. — Agregó

El canciller recordó que, tras el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, el Gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela y difundir una versión tendenciosa de lo ocurrido.

“Han intentado convertir a los autores del intento del golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México” — Enfatizó

Servicios consulares se mantienen

De Zela aclaró que la decisión no implica el cierre de los servicios consulares.“Quiero resaltar que el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa que hayamos roto relaciones consulares”, puntualizó.