Higinio Martínez cuestiona la llegada de Adán Augusto al Edomex como delegado de Morena

El senador Higinio Martínez cuestionó la designación del delegado de Morena y pidió corregir fallas en seguridad, recursos municipales e infraestructura en el Edomex y otras entidades.

De cara a las elecciones del 2027, y luego del anuncio de que Adán Augusto López llegaría al Estado de México como delegado de Morena, el senador Higinio Martínez reviró cuestionando ¿Quiénes hacemos la política en el Estado, somos los militantes de años, o los nuevos?

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el senador reconoció que no solo en el Edomex, sino en todos los estados

Se necesita evaluar, atender y corregir las fallas que hay en los gobiernos municipales, no solo en mi estado, sino en todo el país”. —

¿Qué ocupa el Edomex rumbo al 2027?

El originario de Texcoco dijo no ser el único en conocer los errores y la desatención de la campaña del 2023 para la gubernatura de Delfina Gómez, “hoy la Presidenta tiene atención al Estado de México”, sin embargo, afirmó “quisiera que se corrigieran muchas cosas… como seguridad pública, falta mucho por hacer hay una delincuencia muy difícil” y aseguró que se necesitan más recursos económicos para que los municipios, puedan reforzar, capacitar y depurara a las policías.

Reprochó que, a pesar del paso de un presidente mexiquense, como lo fue Enrique Peña Nieto, y los años de gobierno que Morena lleva en el poder, “no tenemos metro en el Estado de México… ni una sola línea teniendo 18 millones de habitantes, el doble de la Ciudad de México”; no obstante, reconoció que “el impulso de la presidenta Sheinbaum debe ser correspondido por el Estado de México”.

¿Hay unidad interna en Morena?

El senador, quien no negó aspiración de ser vicecoordinador del grupo parlamentario, reconoció “diferencias” con algunos correligionarios, pero aseguró que en su partido “sorprendentemente hay una unidad y no se le da cauce a críticas”.

En el contexto de las elecciones del 2027, el legislador insistió en que deben atenderse los pendientes en materia de seguridad pública, fortalecimiento municipal e infraestructura para responder a una entidad con más de 18 millones de habitantes.

