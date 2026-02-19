El Ejército Mexicano es garantía de soberanía e independencia, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del trabajo de las fuerzas armadas del país al afirmar que mantienen un patriotismo que no se expresa con discursos vacíos sino con su disciplina cotidiana.

Al encabezar la conmemoración 113 del Día del Ejército desde Puebla, la Primera Mandataria indicó que como lo hiciera a lo largo de su historia, el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas no sólo defienden fronteras y son garantía de la permanencia de la independencia de los mexicanos.

¿Qué mensaje dio en la conmemoración del Día del Ejército?

“El Ejército Mexicano ha mantenido su lealtad al poder civil. En algunos momentos, quien fungiera como Comandante Supremo ordenó actuar contra el pueblo... Esos tiempos quedaron en el pasado".

“Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”. —

Enfatizó que el Ejército nació del pueblo con participación de campesinos, obreros o jóvenes que buscaban una sociedad más justa, ante ello dijo, el Ejército y sus fuerzas armadas no buscan trabajar por los privilegios.

“Es nuestro origen histórico, la defensa de la autodeterminación frente a la traición, la defensa de la soberanía frente a la injerencia, la defensa de la voluntad popular frente a la imposición. Así, el ejército mexicano nació del pueblo, no fue concebido para proteger privilegios, sino para garantizar que el poder residiera en el pueblo”.

Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia del 113 aniversario del Día del Ejército Mexicano Ampliar

¿Qué reconocimiento hizo a las Fuerzas Armadas?

Desde las instalaciones del Campo Militar No. 25-E señaló que el Ejército y la Marina cuentan con el respaldo del pueblo de México por lo que hizo un reconocimiento al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales porque comentó conducen a sus integrantes actuar con profesionalismo, institucionalidad y compromiso que previamente Trevilla Trejo, reiteró.

“México requiere de sus fuerzas armadas, requiere de este ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la república. Conservemos y preservemos siempre estos postulados”. —

“Recordemos con orgullo nuestro pasado, afrontemos con firmeza nuestro presente para encarar con determinación nuestro futuro. Hagámoslo por las familias mexicanas, por la sociedad, pero, sobre todo, por todo lo que representa nuestro querido y amado México.”

Aseveró que el ejército y las fuerzas armadas mantienen un vínculo constante con el pueblo mexicano en cada una de sus tareas y en su defensa o atención. En la ceremonia también asistieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y el gobernador Alejandro Armenta.

