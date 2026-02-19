Clase media 2026: Cuánto debes ganar para pertenecer a este sector en México

La clase media en México siempre ha sido motivo de todo tipo de comentarios, algunos quieren pertenecer y otros tantos se dicen serlo, sin embargo, el INEGI tiene otros datos. Así que te dejamos cuánto deberías ganar mensualmente para considerarte clase media en México.

¿Cuánto gana la clase media en México?

Aunque cada país tiene un contexto y moneda de diferente valor, este tipo de estimaciones estadísticas por parte del INEGI pueden tener algo de razón. Es por eso que la misma institución ha dado a conocer cuanto debe ganar una persona para que se considere “clase media” en México.

El INEGI analizó el sueldo diario mínimo que es de 315 pesos en 2026, por lo que la clase media en México estaría percibiendo cerca de 22 mil pesos mensuales por hogar, una cifra que refleja el ingreso promedio asociado a ese “grupo social”.

¿Cuánto ganan las tres clases sociales en México?

De acuerdo con las estimaciones del INEGI, las tres clases sociales que se consideran en México estarían ganando mensualmente lo siguiente:

Clase baja: poco más de 11 mil pesos mensuales

Clase media: 22 mil pesos mensuales

Clase alta: Más de 77 mil pesos mensuales

Esta comparación solo evidencia la desigualdad que existe en México por el ingreso promedio.

¿Esto define algún estatus en México?

No, es importante mencionar que pertenecer a la clase media con base en lo que dice el INEGI, solo considera lo económico, sin embargo, se deja de lado todos los capitales ajenos a los individuos. Es decir, para pertenecer a la clase media, es importante tomar en cuenta el capital cultural, capital social e incluso, a los servicios y gastos que se tienen en el hogar, pues la ubicación geográfica también influye en si se es clase media, baja o alta.

A pesar de ello, este tipo de información sirve como referencia para entender el panorama económico y la distribución del ingreso del país.