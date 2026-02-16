Cuaresma 2026: Cuándo comienza y qué se hace durante este periodo religioso

La cuaresma es uno de los momentos más relevantes del calendario cristiano, ya que marca un periodo de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa y la Pascua. Cada año millones de personas en México participan en tradiciones vinculadas a la cuaresma, por lo que conocer sus fechas, significado y prácticas resulta clave para entender su impacto cultural y religioso.

¿Cuándo comienza la cuaresma este 2026?

De acuerdo con calendarios litúrgicos y fuentes religiosas, la cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza, que en 2026 se celebrará el 18 de febrero. Este día marca el arranque de un periodo de aproximadamente 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua, recordando el tiempo que, según la tradición cristiana, Jesús pasó en ayuno en el desierto.

La fecha cambia cada año porque depende del calendario móvil de la Semana Santa, que se determina a partir de la celebración de la Pascua.

¿Qué se supone que se hace durante la cuaresma?

Durante la cuaresma, la práctica común entre creyentes incluye tres pilares principales:

Oración , para fortalecer la vida espiritual.

, para fortalecer la vida espiritual. Ayuno o abstinencia , especialmente en alimentos o hábitos personales.

, especialmente en alimentos o hábitos personales. Caridad o reflexión, como acciones solidarias o cambios de conducta.

Estas actividades buscan promover un tiempo de introspección y preparación espiritual, más allá de lo ritual, como parte del camino hacia la Semana Santa.

¿De dónde nace esta idea de la cuaresma?

La cuaresma tiene su origen en los primeros siglos del cristianismo como un periodo de preparación para celebrar la Pascua. Su duración está inspirada en los 40 días de ayuno de Jesús, narrados en los evangelios, y con el tiempo se formalizó dentro del calendario litúrgico como un ciclo de penitencia y reflexión antes de la celebración central de la fe cristiana.

Aunque su raíz es religiosa, la cuaresma también ha influido en tradiciones culturales y sociales en países como México, donde impacta en hábitos alimenticios, celebraciones comunitarias y actividades públicas.