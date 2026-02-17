Beca Rita Cetina: Calendario de pagos de febrero por apellido y quiénes reciben pago triple de más de 5 mil pesos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y los Programas para el Bienestar han confirmado el inicio de la dispersión de depósitos correspondiente al primer bimestre (enero y febrero) de 2026 de la Beca Rita Cetina.

Los pagos dirigidos a los beneficiarios del programa se entregan a partir de este lunes 16 de febrero y finalizarán el 27 de febrero, Aquí te detallamos las fechas exactas en las que se reflejarán los depósitos en la Tarjeta del Banco del Bienestar, así como quiénes recibirán un monto superior a los mil 900 pesos que se entregan de manera bimestral.

Calendario de pagos febrero 2026 por apellido

Al igual que otros programas federales, la entrega de este apoyo se realiza de forma escalonada siguiendo la primera letra del primer apellido del beneficiario:

A, B: Lunes 16 de febrero

Lunes 16 de febrero C: Martes 17 de febrero

Martes 17 de febrero D, E, F: Miércoles 18 de febrero

Miércoles 18 de febrero G: Jueves 19 de febrero

Jueves 19 de febrero H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero

Viernes 20 de febrero M: Lunes 23 de febrero

Lunes 23 de febrero N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero

Martes 24 de febrero R: Miércoles 25 de febrero

Miércoles 25 de febrero S: Jueves 26 de febrero

Jueves 26 de febrero T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero

¿Qué estudiantes reciben más dinero?

Quiénes reciben pago triple de hasta 5 mil 700 pesos

Aquellos nuevos beneficiarios que realizaron su registro al cierre de 2025 y recibieron su tarjeta física en enero pasado, recibirán un monto acumulado: el pago de los tres bimestres pendientes (correspondientes al actual ciclo escolar), lo que suma un total de hasta 5 mil 700 pesos para familias con un solo hijo en secundaria.

¿Quiénes reciben 700 pesos adicionales?

Cómo ya lo señalamos, el monto regular de la beca es de 1,900 pesos bimestrales, y si en la familia hay más integrantes en este nivel educativo, se entregan 700 pesos adicionales por cada uno.