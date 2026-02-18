¿Sigue Doble Hoy No Circula? Estos autos descansan el 18 de febrero tras contingencia en CDMX y Edomex

Luego de dos días seguido que estuvo activa la contingencia ambiental, La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó alrededor de las 6 de la tarde de este martes 17 de febrero que la contingencia se suspendía, lo que en otras palabras quiere decir que se va el Doble Hoy No Circula y el programa ambiental vuelve de manera habitual para este miércoles 18 de febrero.

De este modo, los automovilistas del Valle de México podrán circular sin las restricciones adicionales que se mantuvieron por dos días debido a los altos niveles de ozono. Así que aquí te contamos cómo quedan las reglas de circulación para esta mitad de semana.

Autos que no pueden salir el miércoles tras 2 días de Doble No Circula

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular el 18 de febrero?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin preocupaciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

No respetar el Hoy No Circula te puede salir bastante caro. La sanción oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente). A esto hay que sumarle el costo de la grúa y el tiempo que tu auto pase en el depósito vehicular (corralón). ¡Mejor toma transporte público!