;

  • 18 FEB 2026, Actualizado 01:22

Se suspende contingencia ambiental en el Valle de México

La contingencia ambiental Valle de México fue suspendida tras disminuir los niveles de ozono; autoridades piden mantenerse informados sobre la calidad del aire.

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas.

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas.

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18:00 horas del día de hoy, al registrarse niveles de contaminación menores a los que establece el plan contingente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué siguen las contingencias ambientales? Estas son las razones que dio Sheinbaum

¿Por qué se suspendió la contingencia ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló que el sistema de alta presión que afectó a la Zona Metropolitana del Valle de México en los últimos días se desplazó y este martes presentó su centro sobre el estado de Jalisco.

La periferia de este sistema provocó un incremento en la velocidad del viento, lo que permitió mayor ventilación y mejor dispersión de contaminantes, además de la entrada de humedad, favoreciendo la disminución en los niveles de ozono.

Autoridades piden mantenerse atentos

La CAME, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México señalaron que continuarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Asimismo, invitaron a la población a mantenerse informada a través del sitio oficial de monitoreo atmosférico y la aplicación AIRE, disponible para dispositivos iOS y Android.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad