Se suspende contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18:00 horas del día de hoy, al registrarse niveles de contaminación menores a los que establece el plan contingente.

¿Por qué se suspendió la contingencia ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló que el sistema de alta presión que afectó a la Zona Metropolitana del Valle de México en los últimos días se desplazó y este martes presentó su centro sobre el estado de Jalisco.

La periferia de este sistema provocó un incremento en la velocidad del viento, lo que permitió mayor ventilación y mejor dispersión de contaminantes, además de la entrada de humedad, favoreciendo la disminución en los niveles de ozono.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Autoridades piden mantenerse atentos

La CAME, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México señalaron que continuarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Asimismo, invitaron a la población a mantenerse informada a través del sitio oficial de monitoreo atmosférico y la aplicación AIRE, disponible para dispositivos iOS y Android.

