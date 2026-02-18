Deficiencias en aprendizaje persisten pese a salida de Marx Arriaga de la SEP: Patricia Vázquez

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez, afirmó que la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) era urgente y que la institucionalidad de la educación pública en México se ha perdido. Sin embargo, advirtió que más allá de los cambios administrativos, persisten graves deficiencias en aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en el país con o sin libros de texto.

Calificó como “lamentable, triste y penoso” lo ocurrido recientemente en la Secretaría de Educación, y subrayó que el enfoque debería estar en garantizar que los estudiantes aprendan a tiempo lo necesario, especialmente en un contexto de alta vulnerabilidad social.

¿Cómo ha impactado la cobertura educativa en los últimos años?

Vázquez explicó que en los últimos diez años ha disminuido de manera significativa la capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales, además de registrarse retrocesos en cobertura educativa, particularmente durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló la situación por nivel educativo:• Preescolar: No se ha logrado que todas las niñas y niños de 3 a 5 años asistan a la escuela.• Primaria: La cobertura es prácticamente universal.• Secundaria: La cobertura disminuyó al menos dos puntos porcentuales.• Media superior: Bajó de 76% a 71%, principalmente durante la pasada administración federal.

“Las escuelas no están haciendo lo suficientemente relevante para mantener a los estudiantes en las aulas. También hay problemas de seguridad en algunas entidades que impactan la cobertura. Ahora, en desempeño, tenemos un problema gravísimo”. — Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero

¿Qué ocurre con la calidad educativa y las evaluaciones nacionales?

En cuanto a la calidad educativa, destacó que actualmente no existen evaluaciones nacionales que permitan medir con claridad cómo aprenden los estudiantes ni cómo avanza su proceso por nivel académico, lo que impide saber si la inversión pública está dando resultados en la mejora educativa.

