“Marx Arriaga fue un desastre”: Marco Fernández critica contradicción de Sheinbaum

En entrevista con Carlos Loret de Mola el coordinador del Programa de Educación de México Evalúa, Marco Fernández, dijo que la gestión de Marx Arriaga fue un desastre desde el inicio cuando comenzaron con el diseño de los libros de texto y causó un problema muy serio a la educación en México; además señaló que no entiende porque la presidenta Claudia Sheinbaum a pesar de correrlo reconoce su “desempeño extraordinario”.

¿Existe recorte presupuestal en la mejora educativa?

Fernández dio a conocer que el gobierno actual se cuida de no aceptar abiertamente que los libros de texto son un desastre y por eso mencionan que no van a cambiar sino a mejorar, pero será complicado hacer mejoras sustantivas porque existe un recorte del 49 por ciento en el presupuesto para la Comisión Nacional para los Libros de Texto.

“Hay como una tensión que yo no termino de entender cómo la van a resolver porque la propia SEP en diciembre publicó unas cosas que se llaman Cuadernos para el Apoyo de la Práctica Docente que en pocas palabras traen más ejercicios de matemáticas y mejores materiales para la lectoescritura reconociendo implícitamente que había muchos problemas en los libros actuales. Los oficios en los que se están haciendo solicitud de cambios pues apuntan que hay una conciencia de problemas en los libros de texto”. — Marco Fernández, coordinador del Programa de Educación de México Evalúa

¿Qué problemas detectaron en los libros de texto?

El coordinador del Programa de Educación de México Evalúa puntualizó en los errores que cometieron con los libros de texto como en el lenguaje que utilizaron para niños de primer año, problemas con las matemáticas, la infografía del sistema solar, la equivocación en fechas y resaltó que tenían que corresponder con los planes de estudio; además de la mentira que dijeron de que consultaron a un millón de docentes, su publicación en medio de controversias y amparos de los diferentes estados del país para no utilizarlos.

