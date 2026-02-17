Sale Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP

Marx Arriaga deja la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP

Marx Arriaga salió la tarde de este martes de la oficina de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde permaneció atrincherado desde el viernes pasado.

El exfuncionario, creador de los libros de texto gratuitos de la llamada Nueva Escuela Mexicana recibió el documento oficial donde se le notificó de su destitución.

TE PUEDE INTERESAR: “Marx Arriaga fue un desastre”: Marco Fernández critica contradicción de Sheinbaum

Arriaga informó que finalmente saldría del edificio ubicado en Avenida Universidad 1200, en la colonia Xoco, tras tener en sus manos este documento, que esperó durante todo el fin de semana.

Marx Arriaga deja la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP Ampliar

¿Qué dijo tras recibir el documento oficial?

Reconoció que tuvo invitaciones para encabezar alguna embajada por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, reiteró que su vocación es la docencia y regresa a los salones de clase.

TE PUEDE INTERESAR: Destituir a Marx Arriaga tendría un alto costo político, advierte Ricardo Raphael

Dijo que entre los logros de su gestión también se encuentra la contratación de personal de honorarios que se encuentra en su área.

Síguenos en Google News y encuentra más información