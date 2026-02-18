Claudia Sheinbaum pide no politizar asesinato de Carlos Manzo

Llamó la presidenta Claudia Sheinbaum a no politizar el caso del exalcalde Carlos Manzo, luego de que Grecia Quiroz, su viuda y actual edil de Uruapan, Michoacán, presento una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra morenistas a quienes responsabilizó del asesinato.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a tres más por asesinato Carlos Manzo en Michoacán

¿Qué dijo sobre la denuncia presentada en Michoacán?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria se pronunció por esperar que sea la instancia local la que decida sobre las investigaciones, aunque recordó que por el momento se habla de un asunto de delincuencia organizada.

“No hacer de esto un tema político digamos, de debate político, sino de justicia. Que se haga justicia a la muerte de Carlos Manzo, que hasta ahora hay ya muchísimos detenidos. Incluso personas que lamentablemente estaban cerca”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pidió esperar a que se desarrollen las investigaciones y se deslinden las responsabilidades.

“Bueno, al poner una denuncia, pues, la Fiscalía tiene que determinar, y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora, todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Quiénes fueron señalados por la viuda del exalcalde?

De acuerdo a Grecia Quiroz, Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel e Ignacio Benjamín Campos Equihua, fueron señalados por su esposo como presuntos responsables si algo le sucedía incluso aseveró que cuenta con elementos suficientes para que sean llamados a declarar, manifestó que deben dar la cara, “si no hay nada que temer”.

Síguenos en Google News y encuentra más información