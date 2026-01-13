Grecia Quiroz obtiene marcas registradas de Carlos Manzo y Movimiento Independiente del Sombrero

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió la concesión de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” a Grecia Quiroz”, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y viuda del político asesinado Carlos Manzo. La resolución se emitió el 8 de enero de 2026 y tendrá vigencia de 10 años, hasta el 8 de enero de 2036.

El registro de estas marcas implica que Quiroz tiene el derecho legal de uso exclusivo de ambos nombres y símbolos para una serie de actividades políticas y sociales, y puede evitar que terceros los usen sin autorización.

¿Qué significan estas marcas y para qué se podrán usar?

Las marcas ahora reconocidas por el IMPI bajo expedientes 3506523 y 3506474 fueron solicitadas por Quiroz el 14 de noviembre de 2025. El organismo explicó que ambas marcas podrán utilizarse ampliamente en servicios relacionados con organización de reuniones políticas, actividades de participación ciudadana y asesoría para iniciativas sociales y políticas.

Esto incluye asesoría en gestión de grupos de presión política (cabildeo), organización de eventos y otras acciones en las que se presenten temas de interés general o de influencia pública. La protección legal permitirá a Quiroz y a su círculo determinar quién puede usar esos signos para fines oficiales o comerciales.

Además de los nombres, la marca de “Movimiento Independiente del Sombrero” incluye también el logotipo con la figura de un sombrero, que se ha consolidado como un símbolo representativo del movimiento fundado por Carlos Manzo.

¿Cómo surgió el Movimiento Independiente del Sombrero?

El Movimiento Independiente del Sombrero surgió como un grupo político regional con presencia en Michoacán y ganó notoriedad en 2024 cuando Carlos Manzo logró la alcaldía de Uruapan como independiente. Tras su asesinato en noviembre de 2025, su esposa, Grecia Quiroz, tomó el cargo y ha buscado mantener activo el legado político y social del movimiento.

El registro de las marcas se dio apenas semanas después de la muerte de Manzo, lo que sugiere una intención de proteger legalmente el uso del nombre y el símbolo político relacionados con su figura, evitando que terceros utilicen la identidad que él consolidó.

Tener marcas registradas no equivale a un reconocimiento electoral o a convertir el movimiento en un partido político, pero sí otorga derechos exclusivos de uso en los servicios y actividades declarados ante el IMPI.