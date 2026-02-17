Sobreviviente del Tren Interoceánico denuncia presión para indemnización

Sobreviviente del accidente del Tren Interoceánico acusa que buscan indemnizarlo sin sus abogados y pide intervención presidencial.

A más de 40 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, Juan Manuel Iglesias, uno de los sobrevivientes, denunció que la Comisión de Atención a Víctimas intenta indemnizarlo con la condición de que prescinda de sus abogados.

El afectado aseguró que no busca lucrar con el accidente, pero rechazó cualquier negociación que no incluya a su equipo legal. “No estoy de acuerdo en una negociación sin la presencia de los abogados que me representan”, afirmó.

¿Qué denuncian las víctimas del Tren Interoceánico?

El abogado Adrián Arellano señaló que han presentado más de 20 documentos ante la Fiscalía General de la República (FGR), siendo el principal el ingresado el pasado 5 de enero. Sin embargo, acusó que el Ministerio Público federal no ha querido reconocer como víctimas a los tres integrantes de la familia Iglesias , pese a que estuvieron hospitalizados y cuentan con los boletos del tren de ese día, los cuales equivalen al seguro de viajero.

Juan Manuel Iglesias reiteró que el Ministerio Público federal le ha insistido en buscar una reparación del daño siempre y cuando haga a un lado a sus abogados.

“Eso no es correcto, simplemente porque yo soy contador, pero no tengo la expertise de lo que ellos tienen para leer las letras chiquitas”, declaró.

¿Cuál es el llamado a la presidenta?

Ante esta situación, el sobreviviente hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que gire instrucciones a la titular de la FGR y se actúe con transparencia.

Iglesias sostuvo que condicionar la indemnización para guardar silencio “no debe ser así”, al recordar que el accidente del Tren Interoceánico no fue un hecho aislado, pues dejó 14 víctimas mortales y más de 200 personas lesionadas.

El caso del Tren Interoceánico continúa generando cuestionamientos sobre la atención a las víctimas y los procesos de reparación del daño.

ahz.