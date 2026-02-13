SEP confirma salida de Marx Arriaga en medio de conflicto por libros de texto

Marx Arriaga Navarro denunció presiones internas para realizar cambios de fondo en los materiales educativos de primaria y preescolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la salida de Marx Arriaga, quien se desempeñaba como titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en medio de un conflicto por la modificación de los nuevos libros de texto.

¡Atención!



La @DGME_SEP_mx convoca a rueda de prensa HOY a las 5 pm en las oficinas de la @SEP_mx (Av. Universidad 1200, piso 6, sector 6-1, col. Xoco) para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra.



¡A golpes no se mata la raíz! pic.twitter.com/SG24iw2gWq — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 13, 2026

¿Qué originó el conflicto por los libros de texto?

En conferencia de prensa, Arriaga denunció presiones internas para realizar cambios de fondo en los materiales educativos de primaria y preescolar, lo que, aseguró, implicaba rehacer prácticamente los contenidos ya publicados.

Señaló que las instrucciones provenían de sus superiores en la Subsecretaría de Educación Básica y que no existía, a su juicio, una justificación académica o pedagógica para las modificaciones.

“Nos pidieron cambiar todos los libros. Era prácticamente hacer unos nuevos. Para mí es una cuestión estética, no hay una justificación académica ni pedagógica”. —

El funcionario también acusó que existía una estrategia administrativa y legal para obligar a su área a realizar los cambios y que incluso se intentó retirarlo del cargo mediante la presencia de personal de seguridad sin entregarle un documento formal de despido.

Arriaga sostuvo que su postura responde a la defensa del plan de estudios 2022 y de los 107 libros elaborados bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, proyecto que, dijo, continuará defendiendo “con uñas y dientes”, fuera o dentro de la institución.

Asimismo, rechazó que su posición represente una ruptura con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que su postura busca preservar los principios del humanismo mexicano.

¡El cansancio se cura durmiendo; la injusticia, luchando!



Son muchísimos los kilómetros... Pero podemos un poco más.



¡Todas las almas revolucionarias e Insurgentes tabasqueñas, nos vemos en un par de horas! ¿Se atreverá a asistir alguna autoridad educativa estatal... O Federal? https://t.co/7rchtNbiFI pic.twitter.com/MVT42Fi4RM — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 12, 2026

¿Qué informó la SEP sobre el procedimiento administrativo?

Por su parte, la SEP emitió un comunicado en el que negó que haya ocurrido algún desalojo. La dependencia informó que se trató de una diligencia administrativa realizada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control para notificar que la plaza de Arriaga cambiará de naturaleza a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación.

Con ello, la Dirección General de Materiales Educativos quedará disponible para un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026. La SEP subrayó que el procedimiento se realizó con estricto apego a la normatividad vigente.

#SEPInforma🗞 I Sobre una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control en nuestra sede de Av. Universidad.



🔗 Conoce más: https://t.co/8eJKRDMfnq pic.twitter.com/UL6Gj5BLHP — SEP México (@SEP_mx) February 13, 2026

La salida de Arriaga ocurre en medio del debate interno sobre el rumbo de los materiales educativos y la continuidad del modelo pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.

