EE.UU no ha dado respuesta sobre presunto dron en la frontera, aseguró Sheinbaum

México sigue sin tener información sobres el supuesto dron identificado por el gobierno de Estados Unidos en la frontera y por el que se decidió suspender vuelos del aeropuerto del Paso, Texas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que su gobierno no tiene datos al respecto.

¿Qué información tiene México sobre el dron frontera?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Presidenta aclaró que México no se vio afectado por la determinación del gobierno estadounidense relacionada con el dron en la frontera.

“Sí, asisten a esa reunión invitados, se escucha, pero no hay ninguna firma particular de algo adicional de colaboración, sencillamente el entendimiento que nosotros tenemos con Estados Unidos que ustedes saben que es, esencialmente es la cooperación en información y en capacitación y algunos otros temas pero que no tiene que ver con operaciones conjuntas de nuestro territorio”. — Aseguró la Presidenta

¿Hubo acuerdos tras reunión con el Comando Norte?

Así mismo afirmó que tras reunión de integrantes del gabinete de seguridad con el Comando Norte de Estados Unidos, no se firmó ningún convenio.

Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal nuevamente se dijo en contra de la construcción del muro fronterizo, ello después que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó un contrato para adquirir acero para ficho fin.

“Bueno ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con el muro, ahora que inauguramos el segundo piso ahí en Tijuana, dijimos nosotros construimos puentes no muros y buscamos siempre una relación bilateral adecuada y cooperamos también en materia de migración de manera humanitaria entonces esa siempre va a ser nuestra posición, la posición del gobierno de México, es muy importante porque ha sido independientemente de los partidos políticos ha sido la opinión del gobierno de México, ahora ello lo hacen de lado de su territorio”. — Explicó Sheinbaum

Con el mensaje “construye bebé construye” Noem indicó que fue el último contrato para la construcción del muro con México, días antes presumió que el muro ha sido determinante para frenar el ingreso de fentanilo al país vecino.