Inversión canadiense impulsa casi 2 mil citas de negocio en México: José Medina Mora

De acuerdo con la balanza comercial, 4 de cada 100 dólares que ingresaron a México provienen de las exportaciones a Estados Unidos y Canadá , de ahí la importancia de que 370 delegados de 200 empresas y autoridades canadienses estén presentes en nuestro país, esto “habla de la oportunidad de mercado que México representa para Canadá”, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora.

¿Qué representa la misión empresarial de Canadá para México?

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el líder empresarial manifestó su beneplácito por la presencia de inversionistas canadienses en México, en seguimiento a la reunión que hace tres meses la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo con el primer ministro Mark Carney con el compromiso de reforzar la relación comercial de tal manera que “la primera visita de empresas será complementada con otra más de México a Canadá”.

“Se refuerza que México y Canadá somos parte de la región más competitiva, independiente del T-MEC”, afirmó el líder empresarial, quien compartió la firma de un acuerdo de entendimiento entre empresarios y autoridades de ambos países para dar seguimiento a las acciones de gobierno.

Entre los testigos de la importante misión, detalló la presencia presidente del Consejo Privado de la Reina para Canadá, el ministro Dominic Le Blanc, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay y Carlos Joaquín González, su contraparte en Canadá.

En la misión comercial, dijo, espera logre casi 2000 citas de negocio en beneficio de ambas naciones, con una participación no vista desde los años 60 y que darán paso a compromisos en el ámbito aeroespacial, minería, tecnología y autopartes.

¿Qué sectores y retos influyen en la inversión canadiense?

Confirmo que la sostenibilidad es uno de los requisitos que se impone en las condiciones del cambio climático y el énfasis que se dé en el acuerdo, oportunidades y proyectos de inversión canadiense en México y mexicanas en Canadá.

Reconoció que las empresas mexicanas tienen gran oportunidad en el mercado Canadiense, en México hay inversión en el sector minero y también es oportunidad para que empresas mexicanas lleguen a Canadá, la inteligencia artificial ha abierto nuevas oportunidades para empresas mexicanas.

Alianzas importantes, no solo en la industria minera, sino en energía, integrarse en la cadena de proveeduría, las empresas mexicanas tienen oportunidad.

Sobre seguridad en México, lamentó lo ocurrido recientemente a mineros canadienses, pero dijo que las empresas canadienses han tenido situaciones similares de seguridad en su país, pero “hay que sobreponerse, esclarezcan los casos y reforzar la seguridad”.

Y aseguró que estos hechos no influyen en la decisión empresarial, “no llevan a las empresas a pensar en que México no sea un destino para invertir” , afirmó.

