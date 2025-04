México tiene capacidad y voluntad para ganar un lugar en la industria aeroespacial global: Marcelo Ebrard

Al participar en un foro sobre la industria aeroespacial, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la importancia de este sector para el crecimiento económico y la autonomía del país.

Ebrard subrayó que México ha avanzado significativamente en este sector, con una industria que ya alcanza los 22,700 millones de dólares y 386 empresas dedicadas a la manufactura aeroespacial y afirmó que México tiene las capacidades y la voluntad para ganar un lugar en la industria aeroespacial global.

“Hoy pensamos que México debe ganarse su lugar por sí mismo, que puede, tiene todo y tiene la voluntad de hacerlo. Por eso se llama Plan México y se llama Hecho en México. Y hoy le vamos a poner, en un momento más, certificado de hecho en México a seis empresas mexicanas, 100 por ciento que están generando hoy tecnología, no es un plan”, enfatizó Ebrard.

En ese sentido, el titular de Economía destacó que la industria mexicana aeroespacial ya alcanza los 22 mil 700 millones de dólares y pensamos, dijo, que va a llegar todavía más arriba, hacia el 2030.

Agregó que en nuestro país tenemos 386 empresas dedicadas a la manufactura aeroespacial, 386 empresas, pequeñas, medianas y grandes. Abarcan el 90 por ciento de la actividad industrial del sector, están en Baja California, Nuevo León, Sonora, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México también. Y tienen un ritmo de crecimiento del 15.18 por ciento quinquenal.

Mencionó el desarrollo de un nanorobot llamado Colmena, que será el primer artefacto mexicano en llegar a la luna , y resaltó la relevancia de contar con profesionales de diversas disciplinas en esta industria, no solo ingenieros.

“Cada cinco años están creciendo 15.18 por ciento. O sea, es una de las actividades más exitosas del país. Entonces esto es una realidad. Hicimos un convenio para participar en la Artemisa y México propuso un nanorobot desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Colmena. Será el primer artefacto hecho en México, diseñado en México, que llega a la Luna", po rello aseguró“esto no es un plan, es una realidad”:

Y aunque reconoció situaciones adversas, se cuestionó “¿Qué no podremos lograr si nos lo proponemos? Resolvemos obstáculos, le ponemos Hecho en México y lo vamos a ver en la Luna. Y después en Marte, ¿por qué no? No tenemos límite”, aseguró Ebrard Casaubón.

Para cerrar su intervención, Ebrard compartió una anécdota histórica sobre el astrónomo Francisco Díaz Covarrubias, quien en 1874 midió la traslación de Venus, destacando la rica herencia científica de México y su capacidad para contribuir a la exploración espacial.