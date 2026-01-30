Beca de Aprovechamiento en Edomex 2026: ¿Cómo checar los resultados finales de primaria y secundaria?

Ya puedes consultar los resultados finales de la beca de aprovechamiento para nivel básico en el Edomex. Si registraste a tus hijos en primaria o para la Beca de Aprovechamiento secundaria, ingresa con tu folio al sistema para confirmar si fuiste seleccionado este 2026.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ya terminó de publicar los resultados finales de la Beca de Aprovechamiento de primaria y secundaria. No dejes pasar más tiempo y checa cómo puedes consultarlos.

¿Cuándo salen los resultados de la beca de Aprovechamiento?

Los resultados de la beca de aprovechamiento para estudiantes de primaria y secundaria fueron revelados de forma escalonada los días 28, 29 y hoy 30 de enero de 2026.

¿Cómo checar los resultados de la beca de aprovechamiento?

Para conocer si tu hijo o hija fue beneficiado con la beca de aprovechamiento secundaria o primaria, sigue estos pasos desde tu celular o computadora:

Ingresa al portal de la Secretaría de Educación del Estado de México .

. Ten a la mano y captura el Folio de Registro que te dieron al inicio.

Ingresa la CURP del alumno.

Da clic en el botón de “Consultar”.

Si fuiste seleccionado, las autoridades aclararon que no es necesario presentar la Renuncia Voluntaria a la Beca Universal “Rita Cetina” del Gobierno Federal en este momento. Lo que sí te toca hacer es entrar de nuevo al sitio seduc.edomex.gob.mx/becas del 24 al 27 de febrero para imprimir tu dictamen oficial. ¡No se te pase la fecha, porque es tu comprobante legal!

¿Cómo solicitar una beca de aprovechamiento?

Si esta vez se te pasó la convocatoria o quieres estar listo para el próximo ciclo, toma nota de los requisitos indispensables para obtener la beca de aprovechamiento:

Contar con un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar anterior.

Aplica para alumnos de 2.º a 6.º de primaria o cualquier grado de secundaria en escuelas públicas del Edomex.

Vivir dentro del territorio del Estado de México.

No puedes contar con ninguna otra beca (federal, municipal o privada). Al aceptar este apoyo estatal, deberás formalizar la renuncia a otros programas como la Beca Rita Cetina.

Contar con un correo electrónico activo y, en caso de ser asignada, entregar el formato de renuncia firmado en tu Sede Auxiliar Regional correspondiente para generar tu Dictamen de Asignación.