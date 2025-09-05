Registro Beca Rita Cetina 2025: Cómo obtener la CCT de la escuela para inscribirse el 15 de septiembre

En unos días comienza el registro a la Beca Rita Cetina, el próximo 15 de septiembre, y si quieres inscribir a tu hijo de secundaria de nuevo ingreso, es importante que tengas lista la Clave del Centro de Trabajo de su escuela. No te preocupes, aunque el nombre suene complicado, el proceso para encontrarla es muy sencillo y ahora te explicamos.

¿Cómo saber cuál es la CCT de la escuela?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, solo debes seguir estos pasos:

Entra a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx.

Selecciona el estado, municipio y localidad donde se ubica la escuela.

Da clic en “Buscar escuela” y listo: ahí aparecerá la CCT que necesitas.

Lo mejor es que este mismo procedimiento también te sirve si después necesitas la CCT para el registro en la Beca Bienestar de educación media superior o superior.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿Olvidaste tu Llave MX? Así puedes recuperarla para registrarte el 15 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: ¿Olvidaste tu Llave MX? Así puedes recuperarla para registrarte el 15 de septiembre en línea. Ampliar

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

El lunes 15 de septiembre, cuando se abra el registro, deberás contar con la CURP del Padre, madre o tutor, CURP del estudiante, número de teléfono, mail, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: Registro para los de nuevo ingreso a secundaria en septiembre y requisitos

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina el 15 de septiembre?

Para registrarte en la beca, necesitas contar con una Cuenta Llave MX. Si aún no la tienes, así se crea:

Ingresa a llave.gob.mx

Pícale en “Crear cuenta”.

Captura tu CURP y código postal.

Proporciona tu correo electrónico y número de celular.

Crea una contraseña con al menos 8 caracteres (debe incluir una mayúscula, una minúscula y un número).

Confirma tu registro desde el correo y SMS que recibirás.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿Olvidaste tu Llave MX? Así puedes recuperarla para registrarte el 15 de septiembre