Set de LEGO de Snoopy: ¿Cuánto cuesta su casa y a partir de cuándo se puede comprar?

El universo LEGO comienza a hacerse más grande y ahora los fans de los bloques de construcción y la nostalgia tienen un nuevo lanzamiento que mirar: la casa del famoso perrito Peanuts. Este set ha generado conversación entre seguidores por su valor sentimental y su precio en México, pues forma parte de una línea que transforma ideas de fans en productos oficiales y de colección.

La nueva casa de Snoopy llega con detalles pensados para exhibición y construcción, lo que la vuelve atractiva tanto para coleccionistas como para quienes crecieron con el personaje.

¿Cuánto cuesta el set de LEGO de Snoopy en México?

El juguete inspirado en la icónica caseta roja llega a LEGO con un set de Soopy y tendrá un precio oficial de 1,999 pesos mexicanos, según información del lanzamiento en el país. Además, existe un límite de compra de hasta tres unidades por cliente en tiendas oficiales.

El set de LEGO de la casita de Snoopy incluye 964 piezas y recrea escenas clásicas del cómic, con figuras del perrito y Woodstock, además de elementos interactivos que permiten exhibir la construcción.

Este producto forma parte de la línea LEGO Ideas, donde propuestas creadas por fans se convierten en sets oficiales.

¿Desde cuándo se puede comprar la casa de Snoopy?

El set de LEGO de la casa de Snoopy ya puede reservarse en canales oficiales, pero su venta general iniciará el 1 de junio de 2026 en México.

Se espera alta demanda entre coleccionistas, por lo que se recomienda anticipar la compra mediante preventa.

¿Qué incluye este set y por qué llama la atención?

La construcción recrea la clásica casita de Snoopy de LEGO del personaje creado por Charles M. Schulz e incorpora:

Figuras articuladas de Snoopy y Woodstock

Paredes abatibles con escenas decorativas

Posibilidad de recrear momentos clásicos del cómic

Elementos como máquina de escribir y ambientación nocturna

El diseño busca funcionar tanto como juguete armable como objeto de exhibición decorativa.

Además, se trata del primer set oficial de Snoopy dentro del catálogo LEGO, lo que le añade valor simbólico entre seguidores de la franquicia.