LEGO Pokémon: Costos y dónde comprar los nuevos sets para atraparlos a todos

Llega el LEGO de Pokémon para hacer realidad una de las colaboraciones más pedidas en la cultura pop. Este 2026 ha comenzado con todo para los fans de Pokémon que pedían a gritos un set de LEGO y vaya que a muchos les sorprendió pero también amaron bastante.

Así que te dejamos todos los detalles de los sets, precios y dónde los puedes conseguir.

TAMBIÉN PUEDES LEER: LEGO The Upside Down: precio y dónde comprar el set más buscado de Stranger Things 5

¿Cómo son los sets LEGO de Pokémon?

Para comenzar es importante mencionar que son tres los sets que LEGO Pokémon traerá a la venta. En las imágenes oficiales se puede apreciar a Eevee, Pikachu y Poké Ball y otro aún más impresionante con Venusaur, Charizard y Blatoise.

Eevee se puede notar su pelaje café y sus ojos tiernos, sus orejas picudas e incluso, un poco de movimiento en sus patas.

LEGO Pokémon, Eevee Ampliar

Pikachú y Poké Ball contiene hasta una base para que se sostenga y efectos especiales, pues se puede ver a Pikachú saltando de su Poké Ball con su característico rayo.

LEGO Pokémon, Pikachú Ampliar

Finalmente, el set de Venusaur, Charizard y Blastoise también tienen su base completa pues los tres van juntos, salen de un centro y lo más impresionante con los efectos especiales que LEGO convirtió en reales.

LEGO Pokémon, Venusaur, Charizard y Blastoise Ampliar

¿Cuánto cuestan los tres sets de LEGO Pokémon?

A los tres se les puede notar bastante tiernos, sin embargo, varía en cuanto a piezas y costo, es decir:

Eevee: Tendrá un costo de $1399 mexicanos y contiene 587 piezas

Pikachu y Poké Ball: Cuenta con 2050 piezas y costará $4799 mexicanos

Venusaur, Charizard y Blastoise: El set más grande con 6838 piezas y su precio está en $14,999

Asimismo, los sets se recomiendan para mayores de 18 años debido a su complejidad de construcción y tantas piezas que contienen. Así que puedes reservar tu compra directamente en la página de LEGO y ser de los primeros o primeras en armar tu set de LEGO Pokémon.

TAMBIÉN PUEDES LEER: LEGO Lanza set de ‘Crepúsculo’: Precio y dónde comprarlo en México