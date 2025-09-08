¡LEGO lanza un set por ‘Día de Muertos’! Te dejamos todos los detalles porque será edición limitada

LEGO presenta el set de ‘Día de Muertos’ con dos sets de edición limitada de una de las tradiciones más emblemáticas de México seguramente, muchos lo querrán. Así que te dejamos los costos, fecha de lanzamiento y todos los detalles que se saben hasta el momento de los sets de juguetes.

¿Cómo será el set de LEGO ‘Día de Muertos’?

LEGO no deja de sorprender a sus fans y es que en esta ocasión, nos sorprendió a todos con un set inspirado en la tradición más conocida en el mundo, ‘Día de Muertos’.

El nuevo set muestra la calaverita de azúcar típica con sus flores adornando su cráneo y rostro. Aún no se sabe cuál es el tamaño del set, sin embargo, se recomienda para niños mayores de 9 años.

LEGO Día de Muertos Ampliar

Por otro lado, el mismo set, al darle la vuelta se convierte en un altar de muertos con todos los elementos necesarios de la ofrenda.

LEGO Día de Muertos Ampliar

Por lo que se puede ver, el set de LEGO ‘Día de Muertos’ tiene entre sus piezas unas cuantas que simulan ser papel picado, flores de cempasúchil, veladoras, alimentos, copal con incienso y muchos otros objetos del altar de muertos. El precio de este juguete, de acuerdo a la página oficial, se estima alrededor de $349 mexicanos.

Muchos de sus seguidores estarán muy felices y ansiosos de conseguir estas piezas. Definitivamente, el set de LEGO ‘Día de Muertos’ es una celebración de la tradición mexicana, construida con piezas representativas para todos aquellos que ya no están físicamente con nosotros.

