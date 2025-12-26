LEGO The Upside Down: precio y dónde comprar el set más buscado de Stranger Things 5

El set cuenta con más de 2,200 piezas y minifiguras exclusivas. Lego

El estreno del Volumen 2 de la temporada final de Stranger Things no solo elevó la expectativa entre los fans de Netflix, también detonó una auténtica fiebre por uno de los objetos de colección más codiciados del momento: el set LEGO The Upside Down.

Este modelo oficial recrea, en una estructura doble y detallada, el pueblo de Hawkins y su versión oscura del Upside Down. El diseño permite exhibir ambas realidades en un solo bloque, convirtiéndolo en una pieza altamente atractiva tanto para coleccionistas como para seguidores de la serie.

The Upside Down set.

¿Qué incluye el set LEGO The Upside Down?

El set cuenta con más de 2,200 piezas y minifiguras exclusivas de personajes clave como Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Jim Hopper y Demogorgon. Además, integra escenarios icónicos como la casa de los Byers, el laboratorio y los portales al mundo alterno.

Precio oficial y costo en México

En Estados Unidos, el precio oficial ronda los 199 a 230 dólares, dependiendo del distribuidor. En México, el costo oscila entre 4,800 y 6,500 pesos, influido por disponibilidad, importación y demanda tras el lanzamiento del Volumen 2.

LEGO The Upside Down no es solo un juguete.

¿Dónde comprar LEGO The Upside Down?

LEGO Store oficial (en línea y tiendas físicas seleccionadas)

Amazon México y Amazon US

Tiendas especializadas en coleccionables

Marketplaces como Mercado Libre (verificar vendedores certificados)

¿Por qué es tan buscado?

Con el cierre definitivo de Stranger Things 5, este set se perfila como una pieza de alto valor a futuro. La combinación de nostalgia, edición limitada y el final de la serie ha provocado escasez intermitente y aumento en su reventa.

Para fans y coleccionistas, LEGO The Upside Down no es solo un juguete: es un recuerdo tangible del final de una era televisiva.