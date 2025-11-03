LEGO Lanza set de ‘Crepúsculo’: Precio y dónde comprarlo en México

El universo de LEGO comienza a hacerse realidad con un set bastante oscuro y nostálgico, pues ya está a la venta el set de ‘LEGO: Crepúsculo’. Éste contiene toda la casa donde se desarrolla el drama de la familia Cullen, por lo que te dejamos todos los detalles de este juguete de colección que no te puedes perder.

LEGO Crepúsculo Ampliar

¿Cuánto cuesta el set de LEGO de Crepúsculo?

Crepúsculo es una película basada en libros cuya historia, narra la intensa e improbable historia de amor entre Bella Swan, una adolescente que se muda al pueblo de Forks y Edward Cullen, un vampiro que junto a su familia, intentan vivir una vida alejada de los escándalos monstruosos. Y si eres fan de esta historia de amor y drama familiar, LEGO acaba de sacar un set dedicado a la cinta.

De acuerdo con el sitio oficial, el LEGO Crepúsculo tiene un costo de $5,399 mexicanos, y contiene cerca de 2000 piezas con 7 minifiguras para que puedas vivir toda la experiencia de Los Cullen mientras lo armas. Puedes adquirir el set a través de la página oficial de LEGO y que llegue a tu casa sin la necesidad de salir.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡LEGO lanza un set por ‘Día de Muertos’! Te dejamos todos los detalles porque será edición limitada

¿Qué contiene el set de LEGO Crepúsculo?

Si quieres viajar a través del pueblo de Forks, en Washington, la épica saga de romance y fantasía, LEGO Crepúsculo revive los momentos eternos con tus personajes favoritos. El set recrea la emoción de la película con una réplica de la emblemática Casa de los Cullen, que cuenta con una elegante y moderna arquitectura, detallas referencias a la película con siete minifiguras del universo vampiresco.

Los personajes que contiene el set de LEGO Crepúsculo son:

Bella Swan

Edward Cullen

Jacob Black

Carlisle Cullen

Alice Cullen

Rosalie Hale

Charlie Swan

Jaco como lobo

LEGO Crepúsculo Ampliar

¿Cuántos años cumple la cinta ‘Crepúsculo’?

Como se mencionó anteriormente, esta historia entre Bella y Edward Cullen, es un intenso romance adolescente marcado por la melancolía y el peligro. Esta cinta se convirtió en un fenómeno cultural masivo cuando la primera película se estrenó en 2008.

Crepúsculo se estrenó allá por el 2008 y definió a toda una generación, polarizando audiencias y desatando el famoso triángulo amoroso. La cinta cumple 17 años y es una de las comedias de romance más vistas desde su estreno.

Definitivamente la narrativa se centra en la lucha de Edward por proteger a Bella de amenazas externas, y finalmente, en la decisión de ella al renunciar a su vida humana para unirse al mundo inmortal de Los Cullen.

TAMBIÉN PUEDES LEER: LEGO lanza pieza coleccionable de Game Boy: ¿Cuánto cuesta, dónde comprarla y a partir de qué fecha?