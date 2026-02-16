“Ni venganza ni perdón” es una bomba interna para Morena, afirmó Lázaro Ríos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No lo he leído ni lo voy a leer”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada en su conferencia matutina sobre el libro “Ni venganza ni perdón”, escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. El fundador del Periódico Reforma, Lázaro Ríos, señaló que el texto “tiene una bomba interna para Morena y muchos deberán explicar por él”.

“El libro de Scherer pondrá el marcador a temblar. No es lo mismo que se dé una investigación periodística a que te lo cuente alguien que estuvo en las entrañas del poder”: @lzaroRos5 en @WRADIOMexico https://t.co/rgdEjqgOOp — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 16, 2026

Revelaciones que incomodan

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, Ríos reconoció que el libro, a cinco días de su publicación, marca agenda política al estar escrito por quien fue exconsejero jurídico de la Presidencia, una posición estratégica cercana al poder.

Aunque la presidenta sostuvo que “quien tenga pruebas que las muestre”, Ríos afirmó que el libro “trae bombas para todo mundo dentro de los personajes importantes de Morena” y que algunos señalamientos ya habían sido documentados por investigaciones periodísticas previas, pero que al provenir de Scherer adquieren una dimensión distinta.

Críticas a López Obrador y a la gestión

En el texto, Scherer expone su visión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien describe como un líder social que construyó grupos, pero no estructuras gubernamentales sólidas. Señala además que el entonces presidente abordaba la economía desde una perspectiva ideológica más que técnica.

El libro también aborda temas como el desabasto de medicamentos, la situación energética en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la salida de Irma Eréndira Sandoval del gobierno. Asimismo, menciona a figuras como Manuel Bartlett, Jesús Ramírez Cuevas y Adán Augusto López.

También hace referencia a procesos internos y electorales en la Ciudad de México, lo que ha generado cuestionamientos sobre la congruencia democrática dentro del movimiento.

¿Habrá consecuencias políticas?

Para Lázaro Ríos, si los señalamientos son ciertos deberían investigarse, y consideró que la oposición tendría que impulsar las denuncias correspondientes si cuenta con elementos suficientes.

Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum ha optado por no pronunciarse a fondo sobre el contenido del libro, que continúa generando debate en el ámbito político nacional.

