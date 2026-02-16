CURP biométrica: Así puedes obtener la constancia oficial y descargarla en tu correo

Tras completar la captura de datos para la CURP biométrica, no tienes que volver a la oficina; la constancia te llegará directamente al correo electrónico que registres durante tu cita

Si te están pidiendo actualizar tus documentos, seguro ya escuchaste sobre la nueva CURP biométrica. Este cambio consiste en vincular tus huellas y datos personales para que tu identidad esté mejor protegida en cualquier trámite. No es nada del otro mundo, pero sí tiene pasos específicos que debes seguir. En esta nota te contamos lo que necesitas saber sobre este documento y te explicamos paso a paso cómo puedes obtener la constancia oficial y descargarla en tu correo para que la tengas guardada en tu celular o computadora.

¿Cómo puedo obtener mi CURP biométrica?

Este trámite no se puede hacer en línea porque, precisamente, necesitan capturar tus datos físicos. Debes ir de forma presencial a los módulos del Registro Nacional de Población ubicados en distintas partes del país.

No olvides llevar una identificación oficial vigente y tu CURP actual impresa.

¿Cómo tener la constancia de la CURP Biométrica?

Una vez que acudes al módulo y capturan tus datos, la Secretaría de Gobernación te entregará la constancia de la CURP Biométrica a través de el correo electrónico que registraste durante tu cita.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica?

La CURP biométrica no es un trámite obligatorio. Al menos hasta este febrero de 2026, no existe una ley que te obligue a tenerla para realizar tus actividades diarias.

Sin embargo, las autoridades señalan que el registro es voluntario pero altamente recomendado. Además, si ya la tienes, es obligatorio que cualquier institución la acepte como un documento de identificación oficial válido.

¿Qué pasa si no saco mi CURP biométrica?

No hay sanciones ni multas por no contar con la versión biométrica. Tu CURP tradicional, la que descargas en PDF con código QR, sigue siendo totalmente útil para trámites escolares, de salud o laborales.

