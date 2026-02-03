CURP Biométrica 2026: ¿Es obligatoria para las preinscripciones de CDMX y SAID en Edomex?

¿Te falta la CURP Biométrica 2026? Descubre si realmente es obligatoria para las preinscripciones escolares en CDMX y Edomex o si puedes usar el formato anterior para el registro de tus hijos.

Sabemos que el proceso de las preinscripciones escolares genera muchas dudas, especialmente con la implementación de la CURP Biométrica 2026. Si vives en la CDMX o en el Edomex y temes que el trámite de tus hijos se detenga por no tener las huellas o el iris registrados, no te preocupes porque aquí te lo aclaramos.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para los trámites escolares?

Hasta el momento no es obligatoria para las preinscripciones de preescolar, primaria, secundaria o cualquier otro nivel. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la SEP sigue aceptando la CURP tradicional, la que se descarga en PDF.

Por otra parte, para el Estado de México, el sistema SAID tampoco exige la versión biométrica como requisito indispensable para asegurar un lugar en el ciclo escolar.

Si ya la tienes, puedes presentarla, pero si no, no te la pueden rechazar.

¿Qué pasa si no tramito la CURP biométrica?

No existen multas ni sanciones si decides no tramitarla, aunque la ventaja de tenerla es que, por ley, cualquier institución o empresa deberá aceptarla como identificación oficial, lo cual te facilita la vida si no traes el INE a la mano.

¿Cómo puedo obtener mi CURP biométrica?

Para obtener este documento que incluye tu fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris, debes acudir personalmente (ya que los datos son únicos e intransferibles) a:

Módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Oficinas del Registro Civil autorizadas en tu localidad.

Este trámite es gratis y requiere que te tomen las muestras biométricas ahí mismo. No se puede sacar en línea.

¿Cuándo entra en vigor la CURP biométrica?

Aunque que se aprobó en julio de 2025, este documento ya entró en vigor. Sin embargo, toma en cuenta que a partir de febrero de 2026 podrá ser aceptada como una identificación oficial válida para diversos trámites.