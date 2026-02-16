¿Cifras maquilladas? López Portillo analiza las fallas del nuevo Registro de Delitos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

''Las cifras sobre violencia emitidas por el Gobierno Federal las celebramos con reserva''

La aparente reducción del 42% en los homicidios dolosos en México ha generado serias dudas sobre la metodología y la veracidad de las cifras oficiales.

Te podría interesar: Entre “Paz Narca” y maquillaje de cifras: Violencia en estados contradice reducción de homicidios del Gobierno

¿Existen inconsistencias en las cifras de seguridad?

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la comparación de datos suele ser inconsistente y que las fiscalías estatales frecuentemente maquillan los números para proyectar resultados favorables, lo que debilita la confianza en las estadísticas de seguridad.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, López Portillo detalló su reciente participación en la presentación de la ruta técnica para lo que será el nuevo Registro Nacional de Delitos.

Aunque celebró la iniciativa presentada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, expresó que hay cautela debido al historial de debilidad de dicha institución y el riesgo de que el proyecto se cierre a la observación externa si surgen críticas hacia el Gobierno Federal.

Al aire // “Las cifras de violencia emitidas por el gobierno federal las celebramos con precaución”.



Lo hablamos con @EnriqueEnVivo por #WRadio con @ErnestoLPV . pic.twitter.com/Jfdu14oCHm — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) February 17, 2026

También puedes leer: Gobierno reporta reducción de homicidios dolosos desde octubre de 2024

¿Qué preocupa sobre el registro de desaparecidos?

Uno de los puntos de mayor preocupación es el manejo del registro de personas desaparecidas en el país.

El especialista señaló una “alerta morada” ante la intención de contabilizar únicamente a quienes cuenten con una carpeta de investigación abierta, lo que provocaría una reducción artificial de las cifras.

Esta medida ignoraría la realidad de las fiscalías en las que la ciudadanía no confía, dejando fuera del conteo oficial a miles de víctimas cuyas familias no denuncian por miedo.

López Portillo anunció el lanzamiento del informe “Geografías de la Crueldad” el próximo 1 de marzo, elaborado por 35 especialistas que analizan cómo el homicidio está conectado con fenómenos como las fosas clandestinas, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de jóvenes.

Suman al menos 1,451 fosas clandestinas, según datos de la Plataforma Ciudadana de Fosas. Ampliar

El estudio busca demostrar que la violencia en México no puede entenderse a través de cifras aisladas, sino como un sistema complejo de crueldades que afectan territorios específicos.

Destacó la gravedad del reclutamiento masivo de jóvenes por organizaciones criminales que operan con estructuras de nivel multinacional.

Bajo un sistema de incentivos o mediante la fuerza, los jóvenes terminan siendo carne de cañón, desempeñando roles de victimarios o convirtiéndose en víctimas de una violencia letal.

Síguenos en Google News y encuentra más información