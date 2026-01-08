Gobierno reporta reducción de homicidios dolosos desde octubre de 2024

Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum que desde el inicio de su gobierno en octubre de 2024 al 20 de diciembre del 2025 se logró la disminución en 40% en el número de homicidios dolosos. Al encabezar la mañanera desde Morelos, la Primera Mandataria aseguró que se sigue demostrando que la estrategia de seguridad funciona, ya que dijo, hasta ahora hay 34 homicidios diarios menos.

¿Cómo ha evolucionado la cifra de homicidios durante el actual gobierno?

“Subrayar el resultado que vamos a dar hoy. De septiembre de dos mil veinticuatro, a diciembre de dos mil veinticinco, los homicidios dolosos bajaron en 40% con el cierre de diciembre de dos mil veinticinco, 40%. De septiembre de dos mil veinticuatro a diciembre de dos mil veinticinco, esto significa treinta y cuatro homicidios diarios menos, y es el número más bajo desde dos mil dieciséis”.

Y es que de acuerdo Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se pasó de 86 homicidios a 52.4 homicidios diarios, indicó que el pasado diciembre de 2025 es el diciembre más bajo desde los últimos 10 años, con una disminución de 30% en promedio. Detalló que hasta el momento siete entidades concentraron el 50.5 de homicidios.

“Aquí podemos ver los homicidios dolosos a nivel nacional de enero a diciembre de 2025. Al cierre del año que acaba de concluir, siete entidades federativas concentraron el 50.5 por ciento del total de homicidios dolosos en el país. En primer lugar, está Guanajuato, que representó el 10.9 por ciento del total de homicidios a nivel nacional, le sigue Chihuahua con 7.7 por ciento, en tercer lugar Baja California con 7.3 por ciento, en cuarto lugar Sinaloa con 7.1 por ciento, le sigue Estado de México con 6.5 por ciento, en sexto lugar Guerrero con 5.6 por ciento y Michoacán en séptimo lugar con 5.4 por ciento del total nacional”.

¿Qué resultados se reportan en delitos de alto impacto?

En los delitos de alto impacto comentó que hay una tendencia sostenida a la baja, en los últimos ocho años, con reducción del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto, ya que en 2018 era de 969.4 en 2025 y el 2025 cerró en 514.3 delitos, reducción 47%. Comparado 2024 con 2025, el feminicidio reducción 15.2%, secuestro 11.3%, robos con violencia 14.7%, robo a trasportista 23.3%, extorsión incremento 2.3%. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó la detención de 40 mil personas por delitos de alto impacto.

“En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, como ya lo mencionó la presidenta de la República se registra una disminución de 40% en los homicidios dolosos, esto representa 34 homicidios menos diarios, se han detenido 40,735 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, así como 21 mil 400 armas de fuego aseguradas, el ejército y la y la Marina han desmantelado 1887 laboratorios para la producción de metanfetaminas”.

Destacó el incremento en las denuncias en materia de extorsión.

“Se mantiene un incremento en el número de denuncias en el cero ochenta y nueve desde que se inició esta estrategia, donde se han recibido a la fecha ciento diecinueve mil ochocientas sesenta y cuatro llamadas. Noventa mil cuatrocientas cuarenta y dos llamadas, que representan el setenta y cinco por ciento, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron dieciséis mil quinientas setenta llamadas que se comunicaron al cero ochenta y nueve con la finalidad de reportar un número extorsivo. De las doce mil quinientas ochenta y dos denuncias, once por ciento se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su investigación. Gracias a ello, se generaron más de cuatro mil carpetas de investigación en las fiscalías locales. Desde el seis de julio al treinta de noviembre, en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión en acciones coordinadas, sea en veinticuatro estados de la República, han sido detenidas setecientas veintiuna personas”.

En tanto la Jefa del Ejecutivo Federal anunció que antes que termine enero, se presentará un programa de fortalecimiento de atención a jóvenes para que ninguno se acerque a un grupo delictivo además de la labor de fortalecimiento en inteligencia e investigación a través de inversión en distintas áreas y mayor coordinación junto a la Fiscalía General de la República.

ahz.

