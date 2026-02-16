36 horas de violencia: la inseguridad sacude a Guanajuato

En León, al menos cinco hombres fueron asesinados. Foto de archivo

En menos de 36 horas, más de siete personas fueron asesinadas en Guanajuato este fin de semana, en municipios de León, San Miguel de Allende y Celaya.

En León se incrementó la violencia tras varios ataques durante el fin de semana, donde al menos tres personas resultaron heridas de bala.

¿Dónde ocurrieron los ataques en León?

El mayor de los hechos fue el pasado sábado cuando al menos cinco hombres fueron asesinados, uno de ellos fue localizado envuelto en cobijas en un predio en la Colonia Balcones de las Joyas, en León, con diversas huellas de violencia.

Otro hombre fue ejecutado en la colonia San Miguel por un moto sicario que llegó hasta él y le disparó. El hombre fue identificado como Juan José “N”, de 33 años de edad.

También el pasado sábado hubo un ataque en la Colonia Lomas de Trinidad en la calle Laguna Paniagua, donde sujetos armados entraron de forma violenta un domicilio y dispararon en contra de los que ahí estaban.

Fueron dos hombres que identificados como Pedro Alonso y Daniel Martín, y de este hecho resultó un joven de 17 años herido y fue trasladado a recibir atención médica.

Otras balaceras se registraron en las colonias Brisas del Campestre, Arboledas de Señora y Ampliación San Francisco, que dejaron tres muertos.

Autoridades locales realizaron las diligencias y la Fiscalía General del Estado informó que ya se están haciendo las respectivas investigaciones para dar con los responsables

Otro hecho se suscitó en San Miguel de Allende así como una más en el municipio de Celaya.

