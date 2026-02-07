Dejan cuerpo calcinado afuera de la Fiscalía General del Estado en León, Guanajuato; hay un detenido

Sorpresa se llevaron el personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, luego de que fue dejada una bolsa abandonada con el cuerpo de una persona completamente calcinada, afuera de sus oficinas, en la ciudad de León.

¿Cómo se logró la detención del sospechoso?

Gracias a las cámaras de vigilancia se capturó al presunto responsable de abandonar el cadáver y logró ser detenido.

Asimismo se supo que se trató de un pepenador, quién al localizar el cuerpo fue y lo llevó hasta dicho lugar.

Agentes de investigación criminal salieron al exterior de las oficinas con los protocolos necesarios como la preservación de la escena, mientras el perito criminalista procesó el lugar y posteriormente el cadáver fue levantado por el personal del servicio médico forense.

¿Cuál es el estado actual de la investigación?

La carpeta de investigación fue iniciada y se trabajará en recuperar todas las pruebas y evidencias que ayuden a esclarecer este hechos.

Cabe señalar que horas más tarde, la Fiscalía General del Estado informó la detención del hombre, el cual fue a dejar el cuerpo en la zona, por lo que se realizarán los protocolos necesarios para determinar su responsabilidad en este hecho.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad competente para que en las próximas horas, se resuelva su situación legal conforme a derecho.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan en curso y se comprometió a informar a la ciudadanía conforme lo permitan las etapas procesales.

