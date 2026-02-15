Vacuna contra el Sarampión: ¿Dónde están aplicándola HOY domingo 15 de febrero?

La vacuna contra el Sarampión sigue dando de qué hablar en todo el país, y si eres una persona entre los 10 y 49 años que no ha podido vacunarse, te dejamos los módulos con horario extendido que estarán hoy domingo 15 de febrero en distintos puntos de la CDMX para que puedas aplicártela pronto.

¿Dónde están vacunando hoy contra el Sarampión en CDMX?

La CDMX ha implementado la campaña de vacunación contra el Sarampión en distintos módulos con horario extendido para que ningún ciudadano entre las edades anteriormente mencionadas, se quede sin su vacuna.

Entre los módulos de vacunación contra el sarampión hay cinco de ellos que estarán abiertos este domingo 15 de febrero de 2026 en un horario de 9:00 AM hasta las 11:00 PM, los cuales son:

Norte: Basílica de Guadalupe

Sur: Parque de los Venados y Parque de la Bombilla

Centro: Palacio de Bellas Artes y Ángel de la Independencia

Recuerda que hay dos tipos de vacunas, y que una de las más efectivas es la SRPV, que alcanza más del 95% de prevención.

¿Con la vacuna contra el sarampión es posible volver a contagiarse?

La vacuna contra el Sarampión, suele aplicarse en dos dosis durante la infancia, sin embargo, varias personas no recuerdan haberla recibido, otros tantos no sabían a ciencia cierta, entre otros casos. Así que si te preguntas qué pasa si te vuelves a vacunar contra el sarampión, realmente no pasa nada.