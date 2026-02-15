Larry, el famoso gato de Downing Street que ha sobrevivido a varios gobiernos; ¿Cuál es su historia?

Larry es un gatito que se ha ganado el corazón de todo el público británico, no solamente de la política. Este felino vive en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido y está celebrando sus 15 años ahí.

Te contamos su historia y cómo pasó de ser un animalito de la calle a un gatito político con mucha hambre de ratones.

¿Cuál es la historia de Larry, el gatito político?

Larry no es un gatito cualquiera, es una figura simbólica del gobierno británico porque ha permanecido ahí mientras han cambiado varios líderes políticos, lo que lo vuelve una especie de “constante” en medio de crisis y transiciones de poder.

Su historia comienza desde que Larry era callejero. Se dice que fue rescatado por el refugio Battersea Dogs & Cats Home en Londres y en 2011, fue llevado a Downing Street con una misión específica: control de ratones en el edificio.

Así, se ganó el título de “Chief Mouser to the Cabinet Office”, lo que sería traducido como “Oficial cazador de ratones del gobierno”.

Larry, gatito político Ampliar

¿Por qué Larry se convirtió en un felino mediático?

Larry dejó de ser un gatito cazador y pasó a ser una figura mediática. Esto se debe a que ha convivido con seis ministros, desde David Cameron hasta Keir Starmer.

Sin embargo, su permanencia en la Downing Street no depende de quién gobierne, pues se le considera un “funcionario permanente”, por lo que incluso, aparece en actos oficiales o visitas diplomáticas. Así que Larry seguirá viviendo ahí hasta que fallezca, a pesar de todos los cambios que pueda tener Reino Unido con su primer ministro o ministra.

Datos curiosos sobre Larry

Aunque este 2026 esté festejando 15 años en Downing Street, realmente nadie sabe bien la edad de Larry, pero por sus estudios, se estima que podría tener 19 años, es decir, tendría más de 90 años humanos.

Asimismo, se dice que tiene un carácter fuerte, sobre todo con otros animales, le gusta posar ante las cámaras cuando llega una visita importante y es muy popular en redes sociales.

Más allá de lo anecdótico, Larry simboliza continuidad institucional: mientras el Reino Unido ha vivido eventos como el Brexit, la pandemia y cambios de gobierno, él sigue ahí. Su presencia funciona casi como narrativa de estabilidad dentro del corazón político del país, algo que ha contribuido a que se convierta en un ícono cultural y mediático.