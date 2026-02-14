Rescatan a turistas extranjeros el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl
Uno de los turistas rescatado de origen estadounidense fue auxiliado tras presentar síntomas de mal de montaña en el paraje “La Joya”, dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al agrupamiento de Alta Montaña y Agreste Valle de México, brindaron apoyo a dos turistas estadounidenses, ya que uno de ellos presentaba mal de montaña durante su estancia en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
Atención a turista en zona de Alta Montaña
La intervención se realizó tras recibir un reporte canalizado por el Centro de Comando y Control (C2) del municipio de Amecameca, en el que se alertó sobre un visitante que presentaba posibles síntomas asociados al mal de montaña, en el paraje conocido como “La Joya”.
Derivado de la información, personal especializado de Alta Montaña implementó un operativo de verificación y localización en la zona, donde hicieron contacto con los turistas.
Durante la valoración preventiva, el afectado manifestó malestar gastrointestinal, lo que le provocó vómito, deshidratación y debilidad física. Tras la entrevista correspondiente, solicitó únicamente apoyo para descender del sitio.
Recomendaciones ante el mal de montaña
En apego a los protocolos de actuación y por la seguridad de los visitantes, los oficiales realizaron el traslado preventivo a Paso de Cortés, donde se reunieron con un acompañante, quien quedó como responsable de su integridad.
La SSEM recomienda a los visitantes considerar medidas preventivas a fin de reconocer los síntomas del mal de montaña, entre ellos dolor de cabeza, náuseas, mareo, fatiga, vómito y dificultad para respirar, así como mantener una hidratación constante antes y durante la actividad, consumir alimentos ligeros, evitar comidas pesadas o irritantes, utilizar vestimenta adecuada que proteja contra bajas temperaturas, cambios climáticos bruscos y accidentes por el tipo de terreno y ascender de manera gradual para permitir la adaptación del organismo a la altitud.
ahz.