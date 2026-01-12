Crece turismo internacional en México cerca de 16 % en noviembre: INEGI

México es el sexto país más visitado en el mundo, en noviembre el número de turistas se incrementó en casi 16 %, de acuerdo con cifras del INEGI.

En noviembre pasado nuestro país recibió un 15,6 % más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2024, siendo el sexto país más visitado del mundo, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Cuántos turistas extranjeros llegaron a México en noviembre?

De acuerdo con el organismo autónomo, a México llegaron poco más de 8,79 millones de turistas extranjeros en el undécimo mes de 2025, comparado con los 7,6 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

Así, los turistas internacionales que ingresaron por vía aérea fueron el 82,2 % del total de las entradas, en tanto, los que llegaron por vía terrestre fueron 421.524, que representaron un 17,8 %, anotando un aumento de 18,1 % en relación con el mismo mes de 2024.

En noviembre 2025, ingresaron al país 8,792,968 visitantes, 15.6% más que en noviembre 2024. De estos, 4,164,530 (47.4%) fueron turistas internacionales.



¿Cómo se comportó el gasto de los turistas internacionales?

Estos datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de COVID-19.

En tanto, durante, noviembre pasado, el gasto total de los turistas internacionales creció un 9 % interanual, al pasar de 2.755 millones de dólares en 2024 a 3.001 millones de dólares en este año.

Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo un -5,7 %, pues fue de 341,37 dólares en noviembre comparado con los 362,13 dólares del undécimo mes de 2024.

El egreso de divisas por viajeros internacionales ascendió a 973,5 millones de dólares, de los cuales 93,5 % del gasto correspondió a turistas provenientes del extranjero y 6,5 % a los fronterizos, que pernoctan o no en el país.

