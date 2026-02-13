Vacuna contra el sarampión es prioritaria para menores ante brote en 7 estados

La vacuna contra sarampión es prioritaria para menores de 6 meses a 13 años en 7 estados con mayor incidencia; se han aplicado 15 millones de dosis de 28 millones disponibles. / Luis Alvarez

El Programa Nacional de Vacunación llama a los 12 meses de edad a la aplicación de la vacuna contra el sarampión, sin embargo, con el brote actual “los niños de entre 6 y 11 meses si se contagian se pueden agravar”, por ello se deben proteger de manera anticipada y en este caso la recomendación es comenzar con la “dosis cero” en los 7 estados en los que se concentra la mayor incidencia de casos, afirmó el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark.

El Estado mexicano tiene una disponibilidad de vacunas a nivel nacional de "28 millones de vacunas contra el sarampión que se dividen entre la triple viral y doble viral".

¿En qué estados se concentra el brote de sarampión?

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Clark confirmó que actualmente son 7 estados en los que se concentran la mayoría de los casos de sarampión: Jalisco, Colima, Nayarit, Ciudad de México, Sinaloa, Tabasco y Chiapas el brote no es generalizado en toda la República. El estado con mayor incidencia en Jalisco, en donde se han aplicado 1.6 millones de vacunas.

La estrategia contra el sarampión puntualizó, es la vacunación por sí misma, con ella es prioritario proteger a los niños pequeños particularmente ente 6 meses y 12 años, con al “dosis cero que de acuerdo con los especialistas, la respuesta inmune de todos modos va a requerir las dos vacunas del esquema de 12 y 18 meses, no reemplaza el esquema normal”.

Y reiteró que “los menores que no tienen ninguna dosis o tienen una dosis y no la segunda, son grupo prioritario”.

Puntualizó que “a partir de los 39 años ya no vemos contagios de 89-90 ocurrió el último gran brote de sarampión con la muerte de 6 mil niños, con ello inicio la vacunación a escala universal, por eso quienes tienen más de 35 años, tienen inmunidad por vacunación o contagio antes de que el sarampión se erradicara. Muchísimos adultos tienen inmunidad. Personas de 50 años o más tienen inmunidad, por infección previa o vacunación, no hay necesidad de un refuerzo”.

¿Cuántas dosis están disponibles y cómo opera el cerco sanitario?

Tenemos una disponibilidad de 28 millones de vacunas contra sarampión que se dividen en: Triple Viral y doble viral. De febrero a la fecha se han aplicado 15 millones de estas, en un año normal se aplicaban entre 5 y 6 millones, hoy con el contagio se aplicarán estas y se espera 4 millones este mes y 15 millones en meses posteriores, detalló el subsecretario Clark.

“ Las vacunas de sarampión se deben pedir 8 meses antes, porque hay solo dos proveedores a nivel mundial hoy afortunadamente tenemos estas vacunas, pero falta el refuerzo de la logística para asegurar que todas las personas pueden acceder de manera fácil a los 21 mil puntos de vacunación que se pueden conocer a través del portal de Salud”.

Los puntos masivos se están reforzando, no es falta de vacunas, sino de logística, pero se busca tener un modelo rápido y efectivo para la población” — Afirmó Eduardo Clark.

Sobre el cerco sanitario, detalló “si tienes muy pocos casos se rastrea prácticamente caso por caso para el barrido de 15 manzanas a la redonda vacunando a la población prioritaria, cuando sale de este rango se activa la vacunación general a grupo prioritario como se tiene hoy en los 7 estados”.