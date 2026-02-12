¿Dónde me vacuno? El nuevo portal para localizar las 21 mil sedes de vacunación

Al llamar nuevamente a la población a vacunarse, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que fueron unificados los criterios entre la federación y los gobiernos estatales, para atender el brote de sarampión que se ha dado en el país.

Tras la reunión virtual sostenida este miércoles entre la mandataria y los gobernadores junto con responsables de salud estatales, anunció que también se darán acciones informativas en cada escuela del país.

¿Qué acciones se acordaron ante el brote de sarampión?

“Como les platicamos, nos reunimos con todos los gobernadores y sus secretarios de salud, junto con el gabinete de salud y la Secretaria de Gobernación y unificamos los criterios, y estamos en total coordinación, se nombró un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y toda la información que se tiene que dar y va a haber también cartelones en las escuelas a partir de la próxima semana para que todas las familias estén informadas, esta coordinación ya existía a través de la Secretaría de Salud pero ahora se fortaleció”. —

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, presentó la página dondemevacuno.salud.gob.mx y detalló que existen 21 mil módulos de vacunación en todo el país para aplicar la dosis; quien no pueda utilizar la página puede llamar al 079 para recibir información, así mismo recordó hay prioridad para vacunar a menores de 6 meses a 12 años.

La vacunación contra el #sarampión es una de las principales acciones para prevenir brotes y proteger tu salud y la de tu familia 💉



Las vacunas son seguras, gratuitas y no producen reacciones adversas.



Ubica todos los Centros de Salud que cuentan con vacunas contra el… pic.twitter.com/qKtWoqgZb5 — SALUD México (@SSalud_mx) February 12, 2026

¿Quiénes son el grupo prioritario para vacunación?

“Los que tienen cincuenta años y más, la mayoría de ellos en el país, o se vacunaron, o porque nacieron antes de la erradicación del virus y antes de los brotes fuertes de mil novecientos ochenta y nueve, ya están protegidos normalmente tanto por la vacuna como por la infección previa. Por esa razón, no son parte de este grupo prioritario. Esa es la razón. No se preocupen, no es por dejarlos fuera, es porque como ocurrió el sarampión en el siglo veinte, la mayoría o les dio o se vacunaron en esa gran campaña de vacunación que ocurrió en el brote de mil novecientos ochenta y nueve”.

Recordó que ahorita el llamado para adultos y menores es aplicar la vacuna a quienes no se la han puesto en ninguna ocasión, o que no han terminado su esquema de vacunación, siendo los estados prioritarios Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima, y Tabasco.

Un porcentaje importante de la población está vacunada contra el sarampión. La Secretaría de Salud recomienda que los siguientes grupos poblacionales acudan a las unidades médicas:



Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no han sido vacunados.



Niñas y niños de uno a 12 años que… pic.twitter.com/eVZ2g5l5eW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 11, 2026

