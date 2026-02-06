Sarampión en México: aseguran que se atiende con responsabilidad los contagios

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sostiene que hay vacunas suficientes para atender a la población menor de 50 años / FatCamera

Los cercos sanitarios implementados en estados críticos como Jalisco y el Estado de México están dando resultados positivos para contener el brote de sarampión. Pese a la reciente alerta emitida por la OPS, descartan que México pierda su categoría de país libre de esta enfermedad.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pedro Zenteno Santaella, consideró que pese al contagio en varios estados del país como Jalisco y el Estado de México, los cercos sanitarios están dando resultados para frenar la propagación del sarampión en México.

Sostuvo que hay vacunas suficientes para atender a la población menor de 50 años, y también hay recursos económicos importantes para atender la prevención de la salud, además de que actualmente se lleva a cabo una campaña intensa de vacunación para que la población acuda a los puestos de vacunación fijos o móviles.

¿Están funcionando los cercos sanitarios contra el sarampión?

“En primer lugar los cercos sanitarios están funcionando, hay vacunas, todo mundo puede irse a vacunar en los puestos de atención como lo comenté hubo un incremento del 6 por ciento con respecto al 2025 que es de alrededor de 180 mil millones de pesos y mucho está orientado a la política de prevención y precisamente la vacunación es un paso sustantivo en la prevención.

“Se ha detectado en algunos estados pero está bajo control, esperemos que ya con la vacunación general que se está dando colonia por colonia, barrio por barrio se va a evitar que se propague el problema”. —

¿México podría perder el estatus de país libre de sarampión?

Cuestionado si México podría perder su categoría de país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta, el ex titular del ISSSTE rechazó esa posibilidad al insistir que las autoridades sanitarias atienden con responsabilidad los contagios.

“Yo espero que no, por eso los cercos sanitarios, repito, es una de las medidas preventivas, que evitan precisamente que esto se difunda en todo el país. Ya hemos hablado con el subsecretario Ramiro López Elizalde, con el secretario el doctor Kershenobich, estamos en comunicación”. —

“Me ha tocado ir a puestos de vacunación en el Estado de México, este día habrá una gran concentración para la vacunación en Cuautitlán, Izcalli. Vamos a ir con la gobernadora, la titular de Salud y la gente del gobierno federal”.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados invitó a la población a acudir a los puestos de vacunación para frenar el sarampión.

