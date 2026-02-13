“No fue contra ellos”: Sheinbaum habla sobre el supuesto ataque a Ángela y Nodal en Zacatecas. IG

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este 13 de febrero sobre los rumores que circularon en torno a un supuesto ataque armado que habría involucrado a Ángela Aguilar y Christian Nodal en Zacatecas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la situación y aclaró que los artistas se encuentran bien y que el hecho violento registrado en la zona ”no fue un ataque dirigido contra ellos".

Sheinbaum sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No fue un ataque directo contra ellos” pic.twitter.com/dvwkQG0EXZ — Franc (@paco__miranda) February 13, 2026

Sheinbaum explicó que en ese momento iban pasando por el lugar”, y subrayó que la agresión reportada estaba relacionada con un operativo de seguridad en la región, no con los cantantes. La presidenta añadió que estableció comunicación inmediata con ellos tras conocer lo ocurrido para confirmar su estado.

¿Qué dijo Sheinbaum en la Mañanera de hoy 13 de febrero?

En su mensaje, la jefa del Ejecutivo fue enfática: “No fue un ataque directo contra ellos”. Reiteró que tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal están fuera de peligro y que la información que circuló en redes generó confusión.

Sheinbaum destacó que las autoridades estatales ya habían aclarado que el incidente fue contra fuerzas de seguridad que operaban en la zona cercana al rancho familiar de los Aguilar.

Artistas están bien, confirma Sheinbaum

La presidenta insistió en que no existe reporte de lesiones ni de que el hecho estuviera dirigido a los artistas. Además, llamó a evitar la difusión de versiones no verificadas que puedan generar alarma innecesaria.

Con esta declaración, el Gobierno federal se suma a lo ya informado por autoridades de Zacatecas y la familia Aguilar: Ángela Aguilar y Christian Nodal están bien y no fueron objetivo del ataque armado.