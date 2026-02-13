Pepe Aguilar desmiente ataque a Christian Nodal y Ángela y explica qué pasó en su rancho en Zacatecas

La noche del 12 de febrero de 2026, circuló información en redes y medios sobre un supuesto ataque armado que habría ocurrido cerca del rancho “El Soyate”, propiedad de la familia Aguilar en Villanueva, Zacatecas, y que presuntamente involucró a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar aclara rumores y confirma que su familia está bien

Ante la ola de rumores, Pepe Aguilar publicó un comunicado oficial en el que aclaró que ni él ni su familia sufrieron agresión alguna ni estaban presentes en el hecho violento. En el mensaje difundido la noche del jueves, el cantante afirmó que se encontraba en la Ciudad de México y que su familia estaba bien. Agregó que la información que vinculaba a su familia con un ataque armado era falsa y producto de especulaciones en redes sociales.

Autoridades de Zacatecas detallan lo ocurrido cerca del rancho

De acuerdo con versiones oficiales del gobierno de Zacatecas, la agresión reportada no fue un atentado contra los Aguilar, sino que se trató de un ataque armado dirigido a una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en una carretera cercana al rancho familiar, en el tramo entre Tayahua y Tabasco. Las corporaciones de seguridad acudieron al lugar y repelieron la agresión sin que se registraran decesos ni lesionados entre los agentes.

Comunicado oficial de Pepe Aguilar en Instagram

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó a través de un video que el operativo activo en la zona no tenía relación con la familia y que algunas personas fueron detenidas por su presunta participación en la agresión. Las autoridades también pidieron a la población evitar transitar por la zona mientras continúa el despliegue de seguridad.

En su mensaje, Pepe Aguilar subrayó que la situación en Zacatecas es compleja y que, como muchos zacatecanos, su familia atraviesa “momentos difíciles” por temas de seguridad, pero insistió: ninguno de los miembros tuvo un ataque dirigido ni resultó herido. Deseó que pronto regrese la paz a su tierra y agradeció las muestras de apoyo.