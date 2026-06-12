Mandamos una imagen de alegría al mundo: Sheinbaum

Al que apuesta contra México siempre le irá mal, señala la Presidenta, tras la inauguración de la Copa FIFA 2026 y el triunfo de la Selección Mexicana. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Está mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entró a su conferencia aplaudiendo y felicitó a la Selección Mexicana por el triunfo frente a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial.

Sheinbaum Pardo expresó sentirse feliz por arranque del Mundial y sobre todo por haber mandado una imagen de alegría al mundo.

“Buenísimo, felicidades a la Selección y además no solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos ayer”, expresó.

Dijo que el que apuesta en contra de México, siempre le va a ir mal.

¡Una alegría, de verdad! Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, en la vida. Quienes queremos a México, pues le va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política. ¡Una alegría enorme, la verdad!, sentenció.

TE PODRÍA INTERESAR: Se cumplieron las metas de seguridad durante la inauguración del Mundial, afirma Pablo Vázquez

La presidenta aseveró que en la inauguración de este evento deportivo se vivió felicidad y alegría en todas las plazas del país en las que las familias mexicanas se pusieron la camiseta verde, así como en el Zócalo de la Ciudad de México en el Fan Fest y en el Ángel de la Independencia.

Finalmente, aclaró que ella no designó a Salma Hayek para que la representara en el evento inaugural y afirmó que fue la propia FIFA la que invitó a la actriz veracruzana.

Síguenos en Google News y encuentra más información