Brugada asegura que CDMX estuvo a la altura durante el Mundial de Futbol

La jefa de Gobierno de CDMX, afirmó que su gobierno garantizó seguridad y movilidad durante la inauguración del Mundial de Futbol y destacó la respuesta de autoridades y ciudadanía.

El gobierno de la ciudad garantizó la seguridad y la movilidad de todas las personas el día de ayer durante la inauguración del Mundial de Futbol; “estuvimos a la altura de la historia”, celebró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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¿Qué balance hizo Clara Brugada de la inauguración del Mundial?

“Ayer en la ciudad enfrentamos un enorme desafío complejo y estuvimos a la altura de la historia, ayer esta ciudad garantizó condiciones para que millones de personas pudieran vivir una jornada que va a quedar grabada en la memoria colectiva de generaciones.

Una jornada en la que nuestra ciudad volvió a escribir como dicen por ahí una página de oro en la historia del deporte mundial”.

La Ciudad de México, agregó, México volvió a demostrar “de qué está hecha”.

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¿Cómo funcionaron los operativos de seguridad y movilidad?

Los operativos de seguridad y de movilidad funcionaron, añadió, “cientos de miles de personas llegaron al Zócalo o a sus festivales futboleros”.

Y fue en esos encuentros donde se vivió ese “gran momento donde millones de corazones a nivel mundial latieron al mismo tiempo; todos apoyando a la selección de México“, poetizó.

¿A quiénes reconoció la jefa de Gobierno?

Durante la inauguración de la nueva sala de urgencias del Hospital de Xoco, en el sur de la ciudad, la mandataria local agradeció, dijo, a todos los servidores públicos que hicieron posible que la jornada deportiva transcurriera en paz.

En especial, indicó, “a las y los policías por su impecable y eficiente tarea que desempeñaron el día de ayer“.

También, añadió, “a la ciudadanía un gran reconocimiento por su comportamiento ejemplar”.

Y por último a la selección mexicana de futbol que ayer ganó a la selección de Sudáfrica. Para ellos, pidió un enorme aplauso.

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