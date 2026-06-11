Con una sola maleta y de noche: Así tuvo que huir de su hogar la diputada Paola Gárate

La diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, denunció públicamente una amenaza de muerte tras el hallazgo de una corona fúnebre en la puerta de su domicilio la noche del 10 de junio. Tuvo que huir de su hogar en la madrugada con una sola maleta para salvaguardar su vida.

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¿Qué denunció la diputada Paola Gárate?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la legisladora dijo sentir temor por este mensaje intimidatorio, pero aseguró que asumirá la situación con total serenidad y responsabilidad.

Enfatizó que, a pesar del miedo que esto genera en su entorno, no se va a callar, ya que su única labor ha sido desempeñarse como activista social, hablar con la verdad y representar el clamor de justicia de los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde en su vivienda, ubicada en una colonia popular de la salida suroriente de la ciudad, una zona que describió como vulnerable a delitos de alto impacto.

Tras regresar de una jornada laboral en el Congreso, la diputada no se percató del arreglo floral de inmediato; fue hasta que salió a recibir a su equipo de trabajo cuando descubrieron la ofrenda.

Al aire // "Esto no es un ataque solo contra mi, también es contra la paz y tranquilidad de mi comunidad, mi familia y mis amistades".



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con @PaolaGarateV . https://t.co/m799NwCFVI — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 12, 2026

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¿Qué respuesta recibió de las autoridades?

Ante la situación, se comunicó al número de emergencias y contactó directamente al titular de la Guardia Nacional.

“Hablé también al titular de la Guardia Nacional, en mis esfuerzos por solicitar seguridad, porque así lo dijo la presidenta, que se le había otorgado al gobernador con licencia, y que cualquier diputado, o cualquier ciudadano que lo solicitara se le iba a dar, y yo se lo solicité por escrito, además que lo he solicitado antes”. —

La única respuesta que tuvo fue personal, dijo Paola Gárate, solamente le hicieron una entrevista y lo único que obtuvo fue el número celular del titular de la Guardia Nacional para contactarlo en caso de que existiera cualquier situación de riesgo.

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¿Por qué abandonó su domicilio?

La diputada reveló que tuvo que abandonar su hogar durante la noche con tan solo una maleta, lamentando con profunda indignación que los ciudadanos que actúan con rectitud tengan que vivir con miedo y esconderse como si fueran delincuentes.

“Eso también me da mucho coraje, porque si uno no está actuando mal, si uno no está haciendo nada malo, nada más está hablando con la verdad, y está pidiendo que se hagan bien las cosas, yo soy la que me tuve que salir como delincuente… ¿Por qué la gente bien es la que tenemos que tener miedo?” —

Elementos de la Guardia Nacional, la policía estatal y, posteriormente, agentes de investigación de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y retirar la corona fúnebre.

Gárate, quien ya acudió a ratificar su declaración, manifestó su desconfianza hacia la Fiscalía local debido a señalamientos previos que ella misma ha realizado contra sus titulares.

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