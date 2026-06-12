Bloqueo y destrozos: Normalistas de Ayotzinapa irrumpen en caseta de la México-Puebla

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa salieron nuevamente a las calles como parte de su jornada de protestas y huelga nacional, en busca de presionar al Gobierno federal para atender sus demandas.

🔴Integrantes de la #CNTE y normalistas de Ayotzinapa bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan. Durante la protesta causaron daños en cristales y mobiliario de la plaza de cobro.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW… pic.twitter.com/qggLbf2YpZ — W Radio México (@WRADIOMexico) June 12, 2026

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¿Dónde se realizaron las protestas de la CNTE y Ayotzinapa?

A bordo de 16 autobuses, profesores y normalistas se trasladaron a la autopista México-Puebla, donde bloquearon ambos sentidos de la circulación, afectando el tránsito de todo tipo de vehículos.

Durante la manifestación, algunos participantes causaron daños en las casetas de peaje al romper cristales y parte del mobiliario de estas instalaciones.

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¿Qué exigen los maestros y normalistas?

En paralelo, integrantes de las secciones de la CNTE de la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero realizaron concentraciones y bloqueos en diversos cruces de Paseo de la Reforma, con el objetivo de exigir una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y una respuesta favorable a sus demandas.

Los docentes reiteraron su exigencia de abrogar la Reforma Educativa y atender diversos planteamientos de carácter laboral.

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¿Qué advirtió la CNTE ante la falta de acuerdos?

Tras permanecer varias horas en la autopista México-Puebla, los manifestantes abordaron nuevamente los autobuses en los que se trasladaron para regresar al estado de Guerrero.

Los integrantes del magisterio advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta por parte del Ejecutivo federal, podrían sumarse más contingentes de distintas secciones de la CNTE para fortalecer las movilizaciones y exigir la solución de sus demandas.

Ante las protestas CNTE, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo de vigilancia y vialidad para agilizar la circulación y reducir las afectaciones a la movilidad vehicular en las zonas impactadas por las manifestaciones.

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