Ricardo Monreal advierte caos económico si se deroga la Ley del ISSSTE del 2007 como exige la CNTE

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que México entraría en un caos si se deroga la Ley del ISSSTE quien se aprobó en el sexenio de Felipe Calderón, como lo demanda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya que como lo ha expresado la presidenta Claudia Sheinbaum es económica y presupuestalmente imposible.

¿Por qué Ricardo Monreal asegura que habría un colapso financiero?

El jefe de los diputados federales de Morena estimó inatendible una medida económica de ese tamaño porque pudiera sumir al país en un verdadero caos económico, pues se caería en la imposibilidad de pagar los salarios a doctores, enfermeras y policías.

“Desde el Presupuesto que nos corresponde a nosotros aprobar, sería imposible que una medida económica de ese tamaño pudiera asumirla el país. Entraríamos en un caos. Entraríamos en la insatisfacción del pago de policías, del pago de doctores, del pago de enfermeras, del pago para la infraestructura, del pago para el mantenimiento del país. No sería posible eso. Y me parece que la presidenta ha sido muy responsable en afirmarlo y sostenerlo”.

Cierre de filas total con la presidenta Claudia Sheinbaum

Ricardo Monreal, aseguró que la presidenta Sheinbaum actúa con responsabilidad, con templanza y carácter de cara a las demandas de los profesores inconformes con la ley del ISSSTE qué no solo los afecta a ellos sino a todos los burócratas del país y que sol buscan beneficio para los mentores.

Por ello, reiteró que todos los mexicanos debemos respaldarla y cerrar filas con ella, porque son desafíos que los va a vencer con diálogo, con una visión de futuro y como una gran estadista y jefa de Estado.

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