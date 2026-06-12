Claudia Sheinbaum descarta hablar de Ruben Rocha Moya en reunion con EE.UU.

En medio de la tensión que existe entre México y Estados Unidos por las investigaciones contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ligados al narcotráfico, hoy vienen a México funcionarios de Estados Unidos en materia de seguridad.

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¿Se abordará el caso de Rubén Rocha en la reunión con Estados Unidos?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que se vaya a hablar sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la reunión seguridad que se desarrollará entre funcionarios mexicanos y estadounidenses.

Sin embargo, la presidenta sostuvo que México seguirá insistiendo a Estados Unidos sobre las pruebas que fundamentan las extradiciones solicitadas desde el pasado mes de abril.

Y anticipó que pronto, la Fiscalía General de la República dará información sobre el caso de Rubén Rocha, pero no quiso precisar de qué se trata.

“Vamos a insistir en el asunto de las pruebas, ya vamos a dar posteriormente más información sobre ese tema. Pero no se toca este tema (en la reunión de hoy), porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de ocho meses”. —

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¿Qué investigaciones enfrenta Rubén Rocha Moya?

Hay que recordar que es la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York la que abrió una acusación formal en contra de Rubén Rocha y nueve mexicanos más por presuntos delitos de tráfico de drogas.

En su conferencia la mandataria detalló que el encuentro de seguridad será encabezado por el canciller Roberto Velasco.

Y después estarán representantes de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

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