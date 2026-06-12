Inclusión laboral real para personas con discapacidad permite obtener incentivos: Éntrale

Éntrale, Trabajo con Inclusión, llama a las empresas a participar en el índice de Inclusión y conocer cómo vamos en este tema. / skynesher

El panorama laboral para personas con discapacidad sigue siendo un reto, aseguró Fernando Estrada Franco, director Ejecutivo de Éntrale, Trabajo con Inclusión, quien detalló que en México hay muchas personas con discapacidad que realmente no tiene oportunidades laborales por miedos y prejuicios con los que las personas crecemos, sin embargo, cada día hay más personas con discapacidad con el talento para trabajar por lo que debemos cambiar los procesos internos de las empresas y dar la oportunidad de desarrollo a las PDC como cualquier otra persona. La inclusión real en las empresas permite incluso obtener incentivos.

¿Por qué sigue siendo un reto la contratación de personas con discapacidad?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W, Fernando Estrada, detalló que desde Éntrale se identifican empresas que entienden el programa de inclusión como estratégico, “no como filantropía, sino organizando todo correctamente para incluir de manera adecuada, no pensando en la discapacidad o la industria, sino en el talento”.

El contratar por lo que la personas pueden hacer no debemos fijarnos en las características superficiales de las personas, sino en el talento que pueden otorgar a la empresa, afirmó.

Actualmente dijo, Éntrale trabaja con empresas grandes, “800 empresas a nivel nacional ayudándoles a fortalecer sus políticas, procesos y sistema organizacional para que cuando una persona con discapacidad toque su puerta, se la puedan abrir”.

Sin embargo, auguró “si logramos que las pymes realmente entiendan el valor de la inclusión laboral y el valor de las personas con discapacidad podemos avanzar mucho más rápido".

¿Cómo funciona el índice de inclusión para las empresas?

Detalló que “cada año pedimos a las empresas que participen en el Índice Laboral de Personas con Discapacidad, un cuestionario autodiagnóstico gratuito que nos ayuda a entender en dónde está parada cada una de las empresas.

Sobre ese resultado les ayudamos a identificar cuáles son sus áreas de mejorar y poner piso parejo para todas las empresas, cada año las que tienen un resultado sobresaliente les invitamos a participar por el incentivo para las empresas comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad, que se otorga de la mano del Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios, Coalición México por las Personas con Discapacidad y avalado por el IMEG.

“Queremos que las empresas que participen para que subamos la vara para que sea real lo que se implemente en el tema de inclusión laboral”.

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