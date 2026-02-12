Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿Cuál es el estado de salud de los artistas tras supuesto ataque armado en Zacatecas?

En las últimas horas trascendieron versiones en redes sobre un presunto ataque armado en Zacatecas que vinculaba a Ángela Aguilar y Christian Nodal con un incidente cerca del rancho familiar en el municipio de Villanueva. Sin embargo, las autoridades estatales han desmentido que los artistas hayan sido agredidos o heridos, y aclararon que el incidente no fue dirigido en su contra.

¿Qué sucedió con el supuesto ataque al convoy de Nodal y Ángela Aguilar?

La secretaría de Gobierno de Zacatecas, a través de su titular Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que la noche del jueves un convoy de fuerzas estatales y federales fue atacado por un grupo armado en las inmediaciones del rancho “El Soyate”, propiedad de la familia Aguilar. Las autoridades lograron repeler la agresión, no se reportaron víctimas entre elementos de seguridad, y algunos presuntos responsables fueron detenidos. Reyes también pidió a la población evitar la zona mientras continúan los operativos de seguridad en el área.

El gobierno de Zacatecas explicó que el ataque estuvo dirigido exclusivamente contra un convoy de las fuerzas de seguridad desplegado en la región, y no existe evidencia de que alguna celebridad o civil haya sido objetivo del hecho violento. Las versiones que circulan en redes sobre Ángela Aguilar o Christian Nodal involucrados en el ataque fueron desmentidas por las propias autoridades.

¿Cuál es el estado de salud de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Más tarde, la familia Aguilar difundió un comunicado oficial en el que ratificó que ninguno de sus integrantes resultó herido y que los rumores que los ubicaban en el lugar del ataque “carecen de fundamento”. Además, agradecieron las muestras de apoyo y pidieron a la prensa y al público evitar la diseminación de información no verificada que podría causar preocupación entre sus seguidores.

En resumen, tanto el gobierno de Zacatecas como el entorno familiar de los artistas han confirmado que Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran bien, y que el ataque fue un hecho de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y no contra los cantantes.